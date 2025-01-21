"Бандеровец специально прикрывался ребёнком": свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Русский оператор БПЛА в последний момент остановил атаку, заметив на руках неприятеля ребёнка.О неоднозначной ситуации с фронта рассказал и поделился кадрами в своём Telegram-канале председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.