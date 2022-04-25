Курбан Омаров наехал на Максима Галкина за вылет из РФ: «Я бы вообще его лицо разбил!»

После того, как Ксения Бородина рассталась с Курбаном Омаровым, ее экс-супруг начал часто высказываться о звездах и публичных личностях, пытаясь привлечь внимание к собственной персоне.
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