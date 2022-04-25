Popcaketv

17 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Худякова
    Как у отца еврея сын может стать россиянином?Это нонсенс.Сын Макаревича по...
  • Евгений
    Вы потому никому и ничего не говорите, потому, что никому на...й не нужны. Что Ваня, что, прости Господи, Ира. Поздня...«Это унизительно»...
  • Роза Семиренко
    Господи, пусть такие люди, как ургант ни когда больше не появляются в нашей Стране!«Это унизительно»...

Курбан Омаров наехал на Максима Галкина за вылет из РФ: «Я бы вообще его лицо разбил!»

Курбан Омаров наехал на Максима Галкина за вылет из РФ: «Я бы вообще его лицо разбил!»

После того, как Ксения Бородина рассталась с Курбаном Омаровым, ее экс-супруг начал часто высказываться о звездах и публичных личностях, пытаясь привлечь внимание к собственной персоне.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх