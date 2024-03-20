Гладков: один человек погиб и двое пострадали при атаке ВСУ на Белгород

РИАМО - 20 мар. Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. В результате очередной атаки украинской армии один мирный житель погиб и еще двое пострадали, сообщал глава региона Вячеслав Гладков.
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