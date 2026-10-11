Армия России поразила логистический центр в Терновке Николаевской области

Efrem Lukatsky/AP/TASS В Николаевской области поражен логистический центр в населенном пункте Терновка, который использовался для хранения грузов военного и двойного назначения, предназначенных для обеспечения ВСУ.
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