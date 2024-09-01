Правда ли, что Андреа Кими Антонелли назвали в честь Райкконена?LAT Images / MercedesНовобранец команды Mercedes Андреа Кими Антонелли родился в 2006 году, когда его финский тёзка Кими Райкконен был уже суперзвездой Формулы 1.