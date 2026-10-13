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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ветлугин о пародиях на известных людей: «Рассматриваю это как развлечение, хобби. Возможно, кто-то посмеется – и, значит, моя цель будет достигнута»

Фигурист Матвей Ветлугин рассказал о своем увлечении – пародиях на известных личностей. – Матвей, вы стали гораздо заметнее в соцсетях после того, как начали выкладывать пародии.

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