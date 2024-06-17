Небензя: Россия задействует все доступные инструменты при конфискации активов

Как подчеркнул в беседе с РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, в случае если Запад решится конфисковать активы РФ, Москва задействует все возможные и доступные инструменты для защиты прав страны и ее граждан.
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