Управление формирования и исполнения муниципального заказа Анапы провело электронный аукцион на оказание услуг горячего питания для 12 детских садов города и Анапского района с начальной ценой контракта 29 884 480,77 рубля.
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