Журналист Telegraph Эллисон предложил Китаю напасть на Россию

Если Китай действительно заинтересован в возвращении под свой контроль территорий, то ему следует сосредоточиться на нападении на Россию, а не на Тайвань, поскольку "лучшего момента" для атаки больше не наступит из-за спецоперации на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии