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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Барези похоронят завтра. Мальдини, ван Бастен, Дзамбротта и другие экс-игроки «Милана» будут присутствовать, из нынешних ожидаются не улетевшие в Австралию Пулишич и Хименес

Церемония прощания с Франко Барези пройдет завтра утром в базилике Сант-Амброджо в Милане . Экс-защитник «Милана» и сборной Италии скончался в пятницу в возрасте 66 лет.

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