Россия станет мировым лидером по безналичным платежам — исследование BCG

В ближайшие 10 лет темпы роста объемов безналичных платежей в России станут рекордными в мировом масштабе, говорится в исследовании международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG), опубликованном 11 октября под названием «Глобальный рынок платежных услуг 2021: ставки на рост».
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