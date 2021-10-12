Россия станет мировым лидером по безналичным платежам — исследование BCG

В ближайшие 10 лет темпы роста объемов безналичных платежей в России станут рекордными в мировом масштабе, говорится в исследовании международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG), опубликованном 11 октября под названием «Глобальный рынок платежных услуг 2021: ставки на рост».