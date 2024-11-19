Две абстракции Джоан Митчелл выставили на торги Christie’s

19 ноября на площадке Christie’s в Нью-Йорке пройдут торги, посвященные шедеврам искусства ХХ века. На них выставят две абстракции Джоан Митчелл «Городской пейзаж» и «Без названия» из собрания Рокфеллеровского университета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии