Solana удерживает ключевую поддержку, а аналитики ждут прорыва выше $77

Solana (SOL) держится устойчиво в критической точке поддержки, сигнализируя о сильном рыночном доверии и волнении в отношении ее потенциала для будущего роста, если ей удастся пробить существующие уровни сопротивления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии