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Solana удерживает ключевую поддержку, а аналитики ждут прорыва выше $77

Solana удерживает ключевую поддержку, а аналитики ждут прорыва выше $77

Solana (SOL) держится устойчиво в критической точке поддержки, сигнализируя о сильном рыночном доверии и волнении в отношении ее потенциала для будущего роста, если ей удастся пробить существующие уровни сопротивления.

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