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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Смотрящим» за киевскими «пи**асами» Трамп может поставить открытого гея

«Смотрящим» за киевскими «пи**асами» Трамп может поставить открытого гея

Политнавигатор Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с планами переходной администрации СШа пишет о том, что Дональд Трамп рассматривает возможность назначения Ричарда Гренелла, своего бывшего руководителя разведки, на должность специального представителя по вопросам российско-украинского конфликта.

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Комментарии
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Eduard
Трамп нормальный мужик!
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5 час.
Игорь
Ну не нормального же человека в дурдом отправлять! А этому там самое место
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5 час.
Александр Попов
А хохлам пофиг. Лишь бы денег давал.
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4 час.

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