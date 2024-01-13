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Доктор-кардиолог Клодас рассказала о продуктах, полезных для сердца

Доктор-кардиолог Клодас рассказала о продуктах, полезных для сердца

Медик Элизабет Клодас рассказала о продуктах, полезных для сердца. Об этом пишет 59.ru. По словам врача, первую строчку продуктов для профилактики сердечных заболеваний занимают пища, богатая полезными жирами, включая омегу-3.

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