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Живая Кубань

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На Кубани семьи, пострадавшие от сноса жилья, записали обращение к Владимиру Путину

На Кубани семьи, пострадавшие от сноса жилья, записали обращение к Владимиру Путину

На Кубани семьи, пострадавшие от сноса жилья, записали обращение к Владимиру ПутинуДесятки семей в Краснодарском крае, пострадавших от сноса многоквартирных домов, признанных незаконными, объединились в общественную организацию и записали видеообращение к президенту страны.

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