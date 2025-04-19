На Кубани семьи, пострадавшие от сноса жилья, записали обращение к Владимиру Путину

На Кубани семьи, пострадавшие от сноса жилья, записали обращение к Владимиру ПутинуДесятки семей в Краснодарском крае, пострадавших от сноса многоквартирных домов, признанных незаконными, объединились в общественную организацию и записали видеообращение к президенту страны.