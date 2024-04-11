Евгений Кунгуров: «Я предал жену и прошу прощения»

Но это не то ради чего нужно было накладывать на себя руки. Скорее всего дело в психике

лл

лина любимцева

Ну вот что за мальчик такой... А О РОДИТЕЛЯХ ОН ПОДУМАЛ?!! Каково им сейчас?!! Дай Бог им Сил и Выдержки!!! Мои самые искренние соболезнования родителям.... Такую красоту и талант родить - и на тебе!!! О Боже!!!