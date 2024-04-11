Певец и артист Евгений Кунгуров ушел из жизни в возрасте 40 лет. Вспоминаем его эксклюзивное интервью «Антенне».
Евгений Кунгуров: «Я предал жену и прошу прощения»
Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Но это не то ради чего нужно было накладывать на себя руки. Скорее всего дело в психике
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17 час.
лл
лина любимцева
Ну вот что за мальчик такой... А О РОДИТЕЛЯХ ОН ПОДУМАЛ?!! Каково им сейчас?!! Дай Бог им Сил и Выдержки!!! Мои самые искренние соболезнования родителям.... Такую красоту и талант родить - и на тебе!!! О Боже!!!
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16 час.
Ольга Вяхирева
И всё-таки это психика!!! Очень жаль человека…
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16 час.
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