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Господь точно всё видит. И ничего не прощает: Европу накрыло. На неё обрушился катастрофический шторм "Борис". Десятки погибли, тысячи эвакуированы

Господь точно всё видит. И ничего не прощает: Европу накрыло. На неё обрушился катастрофический шторм "Борис". Десятки погибли, тысячи эвакуированы

Господь точно всё видит. И ничего не прощает. Хотя, конечно, людей и жалко, но. Впрочем, не будем злорадствовать, давайте просто почитаем, что пишет по этому поводу западная пресса:  На Центральную и Восточную Европу обрушился шторм «Борис», который называют самым мощным за последние несколько десятилетий.

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Комментарии
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Александр Салтановский
Это заднеприводным гейропейцам  за всё, за помощь укрорейху оружием, за наёмников в укрорейхе, в общем заслужили и за бесовскую олимпиаду, в том числе!
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13 час.

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