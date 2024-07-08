Врач Таджибов: напитки с температурой выше 60 градусов повышает риск рака

Регулярное употребление очень горячих напитков, таких как чай и кофе, значительно повышает риски развития онкологических заболеваний верхних отделов пищеварительной трубки – ротовой полости, глотки и пищевода.
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