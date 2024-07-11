В Приморском крае полицейские и член Общественного совета при ОМВД по Хорольскому округу встретились с ребятами из пришкольного лагеря

В рамках акции МВД России «Каникулы с Общественным советом» инспектор по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Хорольскому округу Алина Рудковская совместно с членом Общественного совета – настоятелем храма «Вознесения Господня» отцом Анатолием посетили лагерь дневного пребывания при общеобразовательной школе поселка Ярославский.
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