В Приморском крае полицейские и член Общественного совета при ОМВД по Хорольскому округу встретились с ребятами из пришкольного лагеря

В рамках акции МВД России «Каникулы с Общественным советом» инспектор по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Хорольскому округу Алина Рудковская совместно с членом Общественного совета – настоятелем храма «Вознесения Господня» отцом Анатолием посетили лагерь дневного пребывания при общеобразовательной школе поселка Ярославский.