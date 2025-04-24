Создатели военной драмы «Группа крови» рассказали, как снимали картину. Она посвящена героизму детей-сирот в годы Великой Отечественной войны во время оккупации немецко-фашистскими захватчиками Ленинградской области.
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