Стало известно, какие американские бренды первыми вернутся в Россию

Влад Владимиров

Поздновато что то они там взялись за свои мозги...До этого так ярко продемонстрировав всем свою тупейшую никчемность и запредельную дебильность. С такими дел иметь нельзя, т.к. они по ходу ДУРАКИ... Противно иметь дела с теми у кого педикулез в мозгах...(Иначе говоря: вшивость.)