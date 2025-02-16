Компании владеющие ими поддержали политику Трампа Американские компании, поддерживающие политику Трампа, могут первыми вернуться в Россию.
Стало известно, какие американские бренды первыми вернутся в Россию
Комментарии
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АР
Анна Романова
Никогда не буду покупать товары польских и прибалтийских производителей.рксть подавятся своей русофобией.
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1 д.
Влад Владимиров
Поздновато что то они там взялись за свои мозги...До этого так ярко продемонстрировав всем свою тупейшую никчемность и запредельную дебильность. С такими дел иметь нельзя, т.к. они по ходу ДУРАКИ... Противно иметь дела с теми у кого педикулез в мозгах...(Иначе говоря: вшивость.)
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23 час.
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