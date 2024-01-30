В Приморье завершено следствие по уголовному делу "крабового короля" Олега Кана

В Приморском краевом суде завершено судебное следствие по уголовному делу в отношении находящегося в международном розыске "крабового короля" Олега Кана, обвиняемого в организации убийства в 2010 году предпринимателя Валерия Пхиденко, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе Управления ГП РФ по ДФО.