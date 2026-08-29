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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дивеев извинился за удаление в игре с «Факелом»: «Наверное, стоило подождать, пока с меня стянут шорты. Надеюсь, судьи станут обращать внимание на провокаторов»

Защитник « Зенита » Игорь Дивеев извинился за удаление в матче Альфа-Банк РПЛ против « Факела » (1:0).

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