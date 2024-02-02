Дотком: Нуланд встретилась с преемником Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в скором времени может покинуть свой пост.С таким утверждением выступил немецкий предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком на своей официальной странице в соцсети Х*.
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