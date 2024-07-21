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На Украине заявили об агонии остатков украинской государственности

На Украине заявили об агонии остатков украинской государственности

Остатки украинской государственности переживают агонию. Об этом заявил глава совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье «Украинский суверенитет и независимость канули в лету», опубликованной «Известиями».

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Комментарии
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Владимир Карпов
Ну а что вы хотите от комика ??? Мне, например, сразу было понятно, что если Зеля с его страстным и маниакальным стремлением стать известной знаменитостью на все сто процентов использует свою юморную известность и всё-таки попадёт во власть, то ничего хорошего из этого не выйдет !!! Как раз именно это мы и видим на примере Украины ...!!!
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