На Украине заявили об агонии остатков украинской государственности

Владимир Карпов

Ну а что вы хотите от комика ??? Мне, например, сразу было понятно, что если Зеля с его страстным и маниакальным стремлением стать известной знаменитостью на все сто процентов использует свою юморную известность и всё-таки попадёт во власть, то ничего хорошего из этого не выйдет !!! Как раз именно это мы и видим на примере Украины ...!!!