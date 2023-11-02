Генерал Хагари заявил, что Армия обороны Израиля завершила окружение Газы

Армия Израиля объявила, что окружила "центр операций ХАМАС" - город Газу. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари подчеркнул, что "концепция прекращения огня" в сложившейся ситуации вообще не обсуждается.
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