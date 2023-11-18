БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Скотт Риттер: Под прикрытием СВО Россия создала самую сильную армию мира

Скотт Риттер: Под прикрытием СВО Россия создала самую сильную армию мира

Боевые действия на Украине в стратегии Москвы уже отошли на второй план, она готовится противостоять объединенному Западу Скотт Риттер   Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Администрации Байдена приходится решать много проблем, когда дело доходит до России.

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Комментарии
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Л
Леонид -
Россия не воюет с Украиной. Земля и его окружение, ну и укронацики, это не украина, это твари, захватившие там власть при поддержке запада, т. е., мразей, считающих себя пупами планеты. То есть, такие же твари. И место им на свалке истории
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