Скотт Риттер: Под прикрытием СВО Россия создала самую сильную армию мира

Боевые действия на Украине в стратегии Москвы уже отошли на второй план, она готовится противостоять объединенному Западу Скотт Риттер Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Администрации Байдена приходится решать много проблем, когда дело доходит до России.
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