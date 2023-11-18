Скотт Риттер: Под прикрытием СВО Россия создала самую сильную армию мира

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Леонид -

Россия не воюет с Украиной. Земля и его окружение, ну и укронацики, это не украина, это твари, захватившие там власть при поддержке запада, т. е., мразей, считающих себя пупами планеты. То есть, такие же твари. И место им на свалке истории