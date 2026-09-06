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МВД: водительские права после лишения можно вернуть, сдав экзамен и оплатив штраф

МВД: водительские права после лишения можно вернуть, сдав экзамен и оплатив штраф

Водитель, лишенный водительского удостоверения за нарушения правил дорожного движения, для возвращения прав должен сдать теоретический экзамен, уплатить штраф и в отдельных случаях пройти медкомиссию.

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