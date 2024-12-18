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Премьера трейлера продолжения комедии «Успешный

Премьера трейлера продолжения комедии «Успешный

Во втором сезоне сериала про обратную сторону «успешного успеха» продолжается история коуча Саши. предоставлено Пресс-службойВ первом сезоне «Успешного», который был очень тепло принят зрителями, коуч Саша, который тратил все свои деньги на сомнительные авантюры и не переставал верить в скорое обогащение, заразил своим жизнелюбием и верой в безоговорочный успех миллионера Калугина, глубоко несчастного человека.

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