Премьера трейлера продолжения комедии «Успешный

Во втором сезоне сериала про обратную сторону «успешного успеха» продолжается история коуча Саши. предоставлено Пресс-службойВ первом сезоне «Успешного», который был очень тепло принят зрителями, коуч Саша, который тратил все свои деньги на сомнительные авантюры и не переставал верить в скорое обогащение, заразил своим жизнелюбием и верой в безоговорочный успех миллионера Калугина, глубоко несчастного человека.