Уральские металлурги рассказали айтишникам, как избавиться от лишних затрат на бухгалтерию

ММК и Центр технологий роботизации «Некст» представили ИТ-сообществу проект «Цифровой двойник ОЦО». Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», Группа ММК и Центр технологий роботизации «Некст» (поставщик RPA-решений для ММК) представили ИТ-сообществу проект «Цифровой двойник ОЦО» – первый в России кейс внедрения виртуального помощника в финансово-учетные процессы целой группы компаний.