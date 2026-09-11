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Новости Липецка

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Активные липчане примут участие в марафоне «Земля спорта» в Ставрополье

Активные липчане примут участие в марафоне «Земля спорта» в Ставрополье

В финале марафона «Земля спорта» примут участие более 1100 спортсменов из 73 регионов, среди них могут быть и знакомые липчанам атлеты.

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