Активные липчане примут участие в марафоне «Земля спорта» в Ставрополье

В финале марафона «Земля спорта» примут участие более 1100 спортсменов из 73 регионов, среди них могут быть и знакомые липчанам атлеты.
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