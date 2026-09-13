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Московский «Спартак» разгромил «Ростов» в 8-м туре РПЛ

Московский «Спартак» разгромил «Ростов» в 8-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве 13 сентября и завершилась со счетом 3:0.

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