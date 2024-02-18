Аксёнов: прощание с погибшими на майдане бойцами — переломный момент для Крыма

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что убийство в Киеве в ходе майдана в феврале 2014 года крымских сотрудников правоохранительных органов и прощание с ними в Симферополе стало переломным моментом для полуострова.
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