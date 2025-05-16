Цены на лекарства: разъяснения НКМС

Генеральный директор Национальной компании медицинского страхования (НКМС) Ион Додон утверждает, что учреждение достигло значительного прогресса в оценке медицинских технологий, а с 2022 года начало переговоры о ценах на компенсируемые лекарства и медицинские изделия, отмечает Noi.