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Царьград

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Певица Жасмин получила награду Дагестана за благодеяние

Певица Жасмин получила награду Дагестана за благодеяние

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Фёдор Щукин вручил певице Жасмин почётный знак «За милосердие и благодеяние».

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