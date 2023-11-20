Экс-советник генерального секретаря Организации Объединенных Наций Михаэль фон дер Шуленбург, бывший председатель Военного комитета Североатлантического альянса, отставной немецкий генерал Харальд Куятв и профессор политических наук Свободного университета Берлина Хайо Функе сообщили в материале для издания Brave New Europe, что государства НАТО вынудили главу киевского режима Владимира Зеленского продолжить украинский конфликт, поскольку его ранние обещания РФ не отвечали интересам альянса.
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