CBS: в Лос-Анджелесе упал вертолет

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере три человека погибли, один пострадал в результате падения вертолета в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), сообщает телеканал CBS News.
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