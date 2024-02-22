Дело возбудили после травмирования ребенка балкой в Ленобласти

Известия/Зураб Джавахадзе Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, после того, как металлическая балка пробила голову ребенку в Ленобласти.
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