Выручка «Орелстроя» за год сократилась на 86% в 2024 году

Прибыль ПАО «СЗ Орелстрой» по итогам прошлого года сократилась на 75% и составила 166 млн рублей. В то же время выручка компании сократилась на 86% и составила 200 млн рублей, следует из финансовой отчетности компании.
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