Финский наемник в рядах ВСУ оставил загадочное послание перед гибелью

Финский наемник, сражавшийся на стороне Украины, оставил загадочное послание перед своей смертью. Перед гибелью он пообещал журналистам разоблачить «ценный материал», как сообщает обозреватель Миикка Каскинена в финском издании Ilta-Sanomat.
Финский наемник, сражавшийся на стороне Украины, оставил загадочное послание перед своей смертью. Перед гибелью он пообещал журналистам разоблачить «ценный материал», как сообщает обозреватель Миикка Каскинена в финском издании Ilta-Sanomat.
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