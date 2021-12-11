Яннис Адетокумбо стал рекордсменом «Бакс» по блок-шотам

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо в пятницу стал рекордсменом клуба по блок-шотам за карьеру. Адетокумбо записал на свой счет 2 блок-шота в матче с «Рокетс» (123:114), теперь на его счету 805 блок-шотов в форме «Бакс» (9 сезонов, 613 матчей).
Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо в пятницу стал рекордсменом клуба по блок-шотам за карьеру. Адетокумбо записал на свой счет 2 блок-шота в матче с «Рокетс» (123:114), теперь на его счету 805 блок-шотов в форме «Бакс» (9 сезонов, 613 матчей).
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