Bloomber: четыре российские фирмы контролируют 75% экспорта зерна из страны

Россия наращивает контроль над зерновой отраслью - одним из ключевых экспортных направлений страны. Это происходит на фоне роста мировых цен на пшеницу из-за опасений по поводу ее поставок, пишет Bloomberg/ Под давлением властей крупные западные трейдеры, такие как Cargill и Viterra, в прошлом году свернули операции в России, уступив место местным компаниям.