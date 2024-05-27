Bloomber: четыре российские фирмы контролируют 75% экспорта зерна из страны

Россия наращивает контроль над зерновой отраслью - одним из ключевых экспортных направлений страны. Это происходит на фоне роста мировых цен на пшеницу из-за опасений по поводу ее поставок, пишет Bloomberg/ Под давлением властей крупные западные трейдеры, такие как Cargill и Viterra, в прошлом году свернули операции в России, уступив место местным компаниям.
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