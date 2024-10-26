Медвежий угол
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Медвежий угол

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Скоро какие-нибудь мутные особи из «цыганской диаспоры» потребуют защитить их от русского фашизма

Скоро какие-нибудь мутные особи из «цыганской диаспоры» потребуют защитить их от русского фашизма

"Всё. Точка невозврата пройдена": Журналист рассказал о русском бунте после убийства таксистки цыганами Журналист Роман Голованов поделился своими впечатлениями о русском бунте в Коркино после убийства женщины - водителя такси.

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Комментарии
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Ирина52
За всё время существования государства русского народа власть так и не осознала до конца , что мы- НАЦИЯ-ПРУЖИНА, и знаменитое русское терпение не бесконечно. Пока пружина сжимается, нас называют рабами и обвиняют в пассивности. Но  рано или поздно наступает ПРЕДЕЛ СЖАТИЯ, и тогда ВСЁ, ЧТО В НЕЁ ВКОЛОЧЕНО пружина возвращает одним ударом, ВСЁ снося на своем пути. Это и есть знаменитый русский бунт... Вот что стоит за фразами &quot;русские долго запрягают, да быстро едут&quot;; &quot;НЕ ДОВОДИТЕ ДО ГРЕХА&quot;...
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8 час.
Игорь Ткачук
Не исключено, что &quot;Барон&quot; найдет и выдаст 14-летнего виновного.
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8 час.
М
ММ
Диаспора=БАНДА. Глава диаспоры=вор в законе. Имущество главы диаспоры и его приближенных - награбленное имущество, которое обязательно должно быть конфисковано.
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5 час.

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