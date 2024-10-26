Скоро какие-нибудь мутные особи из «цыганской диаспоры» потребуют защитить их от русского фашизма

Ирина52

За всё время существования государства русского народа власть так и не осознала до конца , что мы- НАЦИЯ-ПРУЖИНА, и знаменитое русское терпение не бесконечно. Пока пружина сжимается, нас называют рабами и обвиняют в пассивности. Но рано или поздно наступает ПРЕДЕЛ СЖАТИЯ, и тогда ВСЁ, ЧТО В НЕЁ ВКОЛОЧЕНО пружина возвращает одним ударом, ВСЁ снося на своем пути. Это и есть знаменитый русский бунт... Вот что стоит за фразами "русские долго запрягают, да быстро едут"; "НЕ ДОВОДИТЕ ДО ГРЕХА"...