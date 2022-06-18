Задержан гендиректор Соликамского магниевого завода

Задержан генеральный директор "Соликамского магниевого завода" Артур Уртаев. По информации источника РЕН ТВ, Уртаева подозревают в том, что он предоставил займ в 250 миллионов Игорю Пестрикову, обладающему контрольной долей в компании "Фин-проект".