Почему Эрдоган именно сейчас выступил со своей украинской инициативой?

Чем вызвано желание Эрдогана быть посредником в нормализации отношений между Москвой и Киевом? Вряд ли он надеялся, что его инициатива будет принята российской стороной Во всяком случае, представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию, высказала мнение, что «ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной по урегулированию внутриукраинского конфликта не может идти речи» и важным шагом на этом направлении мог бы стать вклад Эрдогана «в убеждение украинских властей отказаться от агрессивных планов в отношении Донбасса, наконец, начать выполнять минские договоренности в прямом диалоге с представителями Донецка и Луганска».