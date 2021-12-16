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Почему Эрдоган именно сейчас выступил со своей украинской инициативой?

Почему Эрдоган именно сейчас выступил со своей украинской инициативой?

Чем вызвано желание Эрдогана быть посредником в нормализации отношений между Москвой и Киевом? Вряд ли он надеялся, что его инициатива будет принята российской стороной Во всяком случае, представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию, высказала мнение, что «ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной по урегулированию внутриукраинского конфликта не может идти речи» и важным шагом на этом направлении мог бы стать вклад Эрдогана «в убеждение украинских властей отказаться от агрессивных планов в отношении Донбасса, наконец, начать выполнять минские договоренности в прямом диалоге с представителями Донецка и Луганска».

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