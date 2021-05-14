Мировое обозрение

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ВЭБ.РФ по итогам I квартала получил прибыль в 6,8 млрд рублей по РСБУ

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. ВЭБ.РФ в первом квартале 2021 года получил прибыль на уровне 6,8 млрд рублей по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) против убытка в 9,2 млрд рублей за тот же период годом ранее, следует из квартального отчета.

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