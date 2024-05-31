Глава Смоленской области рассказал о возведении и ремонте школ и детских садов

Глава региона остановился на том, что уже сделано в этой сфере и что еще предстоит. В ходе отчета о работе правительства области за прошлый год губернатор напомнил, что были привлечены средства инфраструктурного бюджетного кредита и начато строительство двух детских садов в новых микрорайонах Смоленска – на 250 детей в Миловидово и на 150 – на «Краснинское шоссе».