Требуются оценщики арестованного имущества

Государственная налоговая служба объявляет конкурс по отбору компетентных физических или юридических лиц, сертифицированных в области оценки, для проведения оценки имущества, арестованного налоговым органом.
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