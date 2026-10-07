Определен подрядчик для капремонта участка трассы Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож

Ремонтные работы на отрезке с 239-го по 253-й километр проведет компания «Севдорстройсервис».– В рамках контракта дорожники обновят проблемный перегон длиной 13,6 км: от реки Сиянги, где сейчас заканчивается асфальт, до моста через Лёкшму, где начинается участок, капитально отремонтированный в 2020 году, – сообщил в социальных сетях губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.